13 ألف انتهاك على نقاط الموت باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتواصل الجهود الأممية والدولية للدفع بمسار السلام في اليمن، وتجديد الهدنة الأممية، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران هجوما كلاميا على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، واتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا حسين العزي، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بالامتناع عن إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال، إن آلية «أونفيم» امتنعت عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر، موجها إنذارا أخير للمنظمة الأممية، إذ قال إن ذلك سيكلفها كثيرا.

وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أمس، أهمية دعم تجديد الهدنة في اليمن، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين، للانخراط الجاد في العملية السياسية لحل الأزمة.

وشدد في لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالرياض، على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل، تحضيرا لاستئناف العملية السياسية، وجدد عزم مجلس التعاون الخليجي «بذل كل الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن».

بالتواكب، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان عن وقوع أكثر من 13 ألف حادثة انتهاك للمدنيين في نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة على الطرقات في اليمن، غالبيتها منسوبة لجماعة الحوثيين، وذلك خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2021.

وقالت في تقريرها الحقوقي، إن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن، بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين، بلغ 13,574 حالة، بينهم أطفال ونساء، حدثت في 1,352 نقطة وحاجز تفتيش، شملت 20 محافظة خلال فترة التقرير. وأضاف التقرير المكون من 123 صفحة وحمل عنوان «اليمن: نقاط الموت»، بأن هذه الانتهاكات تنوعت بين 721 حالة قتل، و1,231 إصابة واعتداء جسدي، و3,658 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، تعرض لھا مسافرون وسائقو مركبات أثناء مرورھم بتلك النقاط، إضافة إلى 1401 حالة نھب وفرض جبایات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة، و6,253 حالة تقیید حركة وتنقل، و310 حالة عرقلة ونھب للمعونات والمساعدات الإنسانية.

وحسب التقرير، فإن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة المنتهكين، بما نسبته 80.3 % من إجمالي الحوادث المسجلة في فترة التقرير، إذ ارتكبت ما مجموعه 10,896 انتهاكا بحق المسافرين وسائقي مركبات، أثناء مرورهم من نقاط وحواجز التفتيش، تليها التشكيلات خارج إطار الحكومة المعترف بها، بما نسبته 13.6%، وبعدد 1,851 انتهاكا، ثم تنظيم القاعدة بنسبة 3.4% بعدد 458 انتهاكا. أما بالنسبة للمحافظات، فقد جاءت البیضاء كأكثر المحافظات اليمنية تضررا من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة من أطراف النزاع، تليها محافظة تعز، ثم محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة، ومحافظة إب رابعا، وعدن خامسا.

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انتهاكات بحق المسافرين والعابرين

13674 حالة

721 قتيلا

1231 اعتداء

3658 اختطافا

1352 نقطة تفتيش

20 محافظة