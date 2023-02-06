الأمم المتحدة تدعو لتوزيع عادل للثروة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مساء الأحد على أهمية التوزيع العادل لثروة البلاد على الليبيين. وكتب في تغريدات عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «التقيت برئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، وناقشت معه سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في عام 2023». وتابع «شددت على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف، وناقشت مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات». وتابع «شددت على ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية بحيث يستفيد منها جميع الليبيين وبشكل منصف، وناقشت مسؤولية جميع الفاعلين في ليبيا في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات».

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