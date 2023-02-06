شكرا لقرائتكم خبر السودان ينفي إشاعات تفكيك الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إن «القوات المسلحة السودانية ظلت وستظل صامدة مهما تكالب عليها الأعداء، وعصية على كل محاولات التقسيم».

وأضاف، أثناء لقائه ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الـ14 مشاة بكادوقلي بولاية جنوب كردفان، أن «ما يدور حول تفكيك القوات المسلحة وإصلاحها مجرد حديث لا يمت إلى الواقع بصلة»، وأنه «لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة».

وتابع: «نحن مع الحوار الذي يؤدي إلى توافق واسع بين المدنيين السياسيين، مؤكدا دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة للعمل بعقيدة واحدة.

ودعا كباشي إلى تفعيل حالة الطوارئ بالولاية، وحث ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ١٤ على عدم الانسياق وراء الأحداث والانحياز لأي جهة، والتمسك بمبدأ الحياد. وأكد عضو مجلس السيادة السوداني حرص الحكومة السودانية على تعزيز الأمن بالولاية، عبر التجديد المتكرر من جانبها لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات مع الحركة الشعبية جناح الحلو، لافتا إلى الظروف المعقدة التي تعمل فيها الفرقة.

من جهته، شدد قائد القوات البرية الفريق الركن رشاد عبد الحميد، على أن «الجيش السوداني سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الولاية»، مشيرا إلى أن «الفرقة الـ14 مشاة تمثل صمام أمان واستقرار ولاية جنوب كردفان».

ونجح مجلس السيادة السوداني في إعادة الأمن لولاية كردفان، والتي تشهد بعض المناطق في غربها على مدى العامين الماضيين نزاعا داميا بين قبائل الحمر والمسيرية، بشأن نزاع حول أراض.

وتسبب ترسيم الحدود بواسطة حكومة الولاية، خلال أغسطس الماضي، في وقوع اشتباكات بمنطقة “أبو زيد” وأطراف مدينة النهود، ما أدى إلى نشوب أعمال عنف قبلي متقطعة، علاوة على إغلاق طريق الإنقاذ الغربي، قبل أن يتدخل مجلس السيادة ويجمد القرار.