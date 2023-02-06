شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مانشستر يونايتد ينتظر لقبين بعد الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين مفاجأة مدوية حول التهم الموجهة لفريق نادي مانشستر سيتي الأنجليزي فيما يتعلق بإنتهاك قواعد اللعب المالي النظيف واللوائح المالية.

مانشستر يونايتد ينتظر لقبين بعد الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي

وتنتظر إدارة المان يونايتد الكثير من العقوبات حال تم إثبات تلك الإتهامات عليها أبرزها خصم النقاط أو الهبوط من الدوري الأنجليزي بجانب إمكانية تجريد الفريق من بعض الألقاب السابقة التي حققها.

وقالت شبكة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية أن الاتهامات التي تم توجيهها للمان سيتي كان لها صدى كبير داخل أروقة الشياطين الحمر حيث من المُمكن ان يتم إعلان المان يونايتد بطلًا لموسم 2017-2018

ولم تقتصر العقوبات المنتظر توقيعها على ذلك الحد فحسب بل سيتم تجريد المان سيتي من لقب العام 2011-2012 وإعلان المان يونايتد بطلًا للبريميرليج بأثر رجعي عندما كان السير أليكس فيرجسون مديرًا فنيًا للفريق.