لمواجهة آثار الزلزال.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى سوريا وتركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى اتصالاً مع الدكتور "فيصل المقداد" وزير خارجية سوريا اليوم 6 فبراير الجاري، وذلك لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

وأضاف "أبو زيد" أن وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة. كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا فى مواجهة تلك الكارثة، ومبادرة السيد سامح شكرى بالاتصال.

وفي السياق، أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري أجرى اتصالاً مع وزير خارجية تركيا "مولود تشاووش أغلو"، اليوم 6 فبراير الجاري، وذلك لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح "أبو زيد" أن وزير الخارجية أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصال السيد سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معرباً عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا فى هذه الكارثة المروعة.