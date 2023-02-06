المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيسة المجلس الوطنى لجمهورية أذربيحان

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، صهيبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان والوفد البرلماني المرافق.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجال البرلماني .

وخلال اللقاء، أشاد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية العمل على دعم و توطيد أواصر العلاقات بين البلدين خاصة في ظل وجود رغبة قوية على مستوى القيادتين السياسيتين للوصول بالعلاقات بين البلدين لأعلى المستويات.

من جانبها، أعربت رئيسة المجلس الوطني لأذربيجان عن اعتزازها بهذه الزيارة والتي تأتى فى إطار دعم وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين، مؤكدة على أهمية دور البرلمان في تبني الرؤى ووجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المحافل الدولية، مشيدة بما تشهده مصر من إنجازات في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي نهاية اللقاء، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لدعم وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطنى لجمهورية أذربيجان .

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس والدكتور هاني سرى الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.