ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.
وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.
وأودى الزلزال بحياة أكثر من 917 شخصا في سوريا، حسب حصيلة أولية لوزارة الصحة السورية. فيما أسفرت الكارثة عن مقتل 1541 شخصا في تركيا، وفق الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا ترتفع إلى 2458 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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