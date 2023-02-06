انت الان تتابع خبر اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "صباح" التركية، ان "سقوط الحاويات نتيجة الزلازل، واشتعال النيران في العشرات منها، ويتصاعد الدخان الأسود الكثيف فوق الميناء لعدة أمتار".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 1500 شخصا، وأصيب 7634 آخرون".



كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.