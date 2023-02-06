انت الان تتابع خبر إصابة منتسبين اثنين.. مجهولون يستهدفون سيطرة برمانة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ السومرية ينوز، إنه "اثناء تفتيش العجلات الداخلة الى محافظة بغداد ضمن منطقة اليوسفية - سيطرة ٧٥- تم الاشتباه بعجلة مدنية بداخلها ٤ اشخاص ولدى محاولة طلب مستمسكاتهم قاموا برمي رمانة يدوية وانفجارها داخل شاخص التفتيش، مااسفر عن اصابة مفوض منسوب لمكتب استخبارات شؤون السيطرات ومنتسب اخر".واضاف انه "تم القبض على اثنين منهم فيما لاذ البقية بالفرار"، مشيرا الى انه "تم تفتيش المنطقة والعثور على العجلة ضمن سريع الدورة وعثر بداخلها على اجهزة تعاطي".