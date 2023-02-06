طارق الخولى: مبادرات منتدى شباب العالم فى نسخته الخامسة تحول الأفكار لواقع ملموس

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تخصيص عوائد النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم لحزمة مبادرات ترجمة حقيقية لتحويل جهود الشباب على أرض الواقع، معتبرا أن توجيه كل عوائد الرعاة إلى مبادرات تنموية مرتبطة بشركات ناشئة وشراكات تنموية ترفع من القدرات سواء للشباب أو للمزراعين وغيرها، لتواكب التحديات الراهنة والمتغيرات الدولية على مستوى العالم.

وشدد أن منتدى شباب العالم، يعد منصة عالمية ووجهة للتواصل العابر للحدود، للقاء بين الحضارات والشباب من مختلف البلدان، لتتناغم وتسعى لإيجاد أفضل الحلول لكل التحديات التي يواجهها العالم برؤية شبابية تتطلع لمستقبل أفضل بهذا الجيل لأن يصبح العالم أفضل والغد أفضل، وهو ما يظهر في النسخة الخامسة بصفتها دعوة للتحرك نحو تنفيذ التنمية في ظل الأوضاع الحالية وتخفيف تداعياتها، لتضمن الوصول إلى ما هو أفضل في الحاضر والمستقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تضمن تحول لعديد من الأفكار التى شارك فيها الشباب، ليكون لها أثر كبير فى خدمة المواطن من خلال حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية على الأرض، وهي ضمانة مهمة لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وكانت قد قررت إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم"، بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة، ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام، بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها

وكانت قد قالت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إننا سنساعد منتدى شباب العالم للتنسيق بين المبادرات المختلفة والبرامج المختلفة في البرامج وريادة الأعمال وهذا سيعظم الفائدة منه .