شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يطالب شيخ الأزهر بتفسير آية "واهجروهن فى المضاجع واضربوهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان يحىي الفخرانى عضو مجلس الشيوخ، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة أن يدلو بدلوه لمواجهة ظاهرة العنف الأسرى، قائلا: أطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأنا من محبيه فهو خريج السوربون، ويعرف جيدا تفسير القرآن الكريم، أن يخرج علينا ويفسر للشعب المصرى كله معنى الآية الكريمة فى قوله تعالى فى سورة النساء:" (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة بشأن ظاهرة العنف الأسرى، والتى تم رفعها منذ قليل.

أضاف الفخرانى، أن الميديا والمسلسلات لها دور كبير، ويجب أن يكون بها دراما حقيقية، وأنا أطالب شيخ الأزهر بتفسير هذه الآية، وما يقابلها من أحاديث كثيرة، تتحدث عن معاملة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لزوجته وبناته، خاصة وأن الشعب المصرى متدين بطبعه، ومن ثم يجب على الدكتور الطيب، وهذا مطلب شخصى أن يخرج علينا ويتحدث عن قيمة الزوجة ويفسر هذه الآية.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الفنان يحيى الفخرانى، قائلا: سعادتك ألقيت الضوء على ما ينبغى أن تقوم به جهة آخرى، وهذا أمر جيد، وكنا نأمل منك أيضا أن تتحدث عن دور الفن فى هذا الصدد، خاصة وأن الفن فى مرمى السهام فيما يتعلق بهذه الدراسة، وكنا نريد أن نسمع الدور الحقيقى للفن فى مواجهة الظاهرة".

وأجاب الفنان يحى الفخرانى، أنه تحدث فى البداية عن الدراما، مضيفا: أنا عملت مسلسل " ونوس "، والناس حبت الشخصية، ونحتاج بالفعل عمل درامى يبين مساوئ التفكك الأسرى، ولكن للأسف الشديد فى الدراما أن هذه الأعمال تكون باجتهاد شخصى، وما عندناش كتاب كتير جيدين فى الوقت الحالى".

ورد عليه رئيس مجلس الشيوخ مرة أخرى، قائلا:" فى الفترة الأخيرة شاهدنا بعض المسلسلات التى تعيد التوازن للأسرة، وكنا نأمل ونطمع أن تزيد هذه الجرعة"، ليتابع الفنان يحي الفخرانى: أنا أوعد حضرتك إننا هعمل ده بشكل شخصى مع أحد الكتاب".