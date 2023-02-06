شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو حجاج يطالب بتعديلات تشريعية لمواجهة ظاهرة العنف الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ عن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وما تضمنته من عرض لأسباب الظاهرة وكيفية معالجتها وتوصياتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تم رفعها منذ قليل، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقال النائب عمرو عزت حجاج: أثني على هذه الدراسة القيمة والرائعة والتى تعد مرجعا هاما داخل المجتمع المصري لما تضمنته من بيانات منضبطة وإحصائيات غاية فى الدقة.

وتابع: "أؤكد على أهمية هذه الدراسة، وأشدد على ما جاء به زميلى النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، من ضرورة تعديل النصوص القانونية الموجودة خاصة المواد 60 و 240 و241 و243 من قانون العقوبات، فضلا عن استصدار مجموعة من التشريعات لمواجهة ظاهرة العنف الأسري".

واختتم: "أعلن الموافقة على مشروع الدراسة التي تستحق وتعبر عن قيمة مجلس الشيوخ العقل النابض والمفكر للدولة الوطنية المصرية".