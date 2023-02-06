شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: لا بد من وقفة داخل الأسرة ومراجعة دورها لمواجهة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مراجعة دور الأسرة نفسها أمر ضروري ومهم لمواجهة ظاهرة العنف الأسري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى انتهت منذ قليل، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وقال رئيس المجلس: "مهم أن نراجع أنفسنا، نقوم بتحميل الجهات المختلفة المسئولية، أين نحن، نحن أباء وأجداد، للأسف كل التركيز فى الحديث عن دور هذه الجهات وأغفلنا الدور الأساسي، لابد من وقفة داخل الأسرة نفسها، لم نعد كما كنا سابقا، لا نغفل دور الأسرة نفسها".

وتابع: "من الظواهر الغريبة جدا ملاحظة لما جينا نتصور أن هناك إيجابية معينة خلال جائحة كورونا كوفيد 19، لما الناس قعدت مع بعضها فى البيت، إذا بالأمر تحول إلى سلبية، رجع الأسرة لدورها، ياريت يكون لينا دور فى هذا الأمر".

وعرفت الدراسة "العنف الأسري" بأنه الســلوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.