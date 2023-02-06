شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تؤكد أهمية وجود جهة واحدة تكون لها الولاية على الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال النائب أحمد سمير زكريا عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع يأتى استكمالا لمناقشة موضوع الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أنه تم الاستماع لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وخطتهم للفترة المقبلة، وتم التوافق على أهمية أن تكون هناك جهة واحدة لها الولاية على الاستثمار فى مصر.

أضاف زكريا أن التقرير النهائى عن الدراسة يسرد كافة المعوقات المتعلقة بالاستثمار فى مصر ويضع حلولا لها، موضحا أن من ضمن التوصيات الهامة هو المطالبة بعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لما سيكون له من إثر إيجابى على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى التسهيل على المستثمرين وهو الأمر الذى توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ إلى أن وزارة الاستثمار يجب أن تقوم بدورها، كذلك يجب التعاون بين كافة الجهات المتوطة بالاستثمار، والعمل على وجود جهة واحدة تكون لها الولاية على الاستثمار فى مصر من أجل تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.