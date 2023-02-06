ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي هز جنوب البلاد صباح اليوم إلى 1498 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 7 آلاف جريح، مع انهيار أكثر من 2800 مبنى، بحسب ما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وكان الزلزال الذي تخطت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر قد ضرب جنوبي تركيا، ودفع بالسلطات لإرسال فرق إنقاذ وطائرات إلى المناطق المنكوبة، وإعلان "إنذارا من المستوى الرابع" يدعو إلى المساعدة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 1498 قتيلا حصيلة ضحايا زلزال تركيا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.