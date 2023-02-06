1498 قتيلا حصيلة ضحايا زلزال تركيا حتى الآن

ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا الذي هز جنوب البلاد صباح اليوم إلى 1498 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 7 آلاف جريح، مع انهيار أكثر من 2800 مبنى، بحسب ما ذكرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وكان الزلزال الذي تخطت قوته 7.7 درجات بمقياس ريختر قد ضرب جنوبي تركيا، ودفع بالسلطات لإرسال فرق إنقاذ وطائرات إلى المناطق المنكوبة، وإعلان "إنذارا من المستوى الرابع" يدعو إلى المساعدة الدولية.