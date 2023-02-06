خبير زلازل هولندي توقع زلزال تركيا قبل 3 أيام

استفاق العالم صباح الاثنين على هول الدمار الذي خلفه زلزال هز تركيا، لم تشهد مثله منذ قرن، لكن وسط الهلع والرعب وركام الدمار، طفت تغريدة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لباحث هولندي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر به.

وغرد الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس بالضبط قبل 3 أيام بدقة، متوقعا وقوع زلزال بتركيا مشيرا أيضا إلى الدول التي ستطالها الهزة.

وحدد هوغيربيتس في 3 فبراير الحالي أن الزلزال سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

وبفارق 0.4 درجة، ضرب فعلا زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.