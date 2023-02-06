وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 2470 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.
وأوضح "أردوغان" أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا، مشدداً على أنه وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: زلزال اليوم يعد أسوأ كارثة في البلاد منذ عام 1939 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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