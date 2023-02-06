أردوغان: زلزال اليوم يعد أسوأ كارثة في البلاد منذ عام 1939

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي ضرب البلاد يعد أسوأ كارثة منذ عام 1939.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 2470 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال.

وأوضح "أردوغان" أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا، مشدداً على أنه وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر.