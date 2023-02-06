شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا مُهدد بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب اتهامات البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن مستقبل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح موضع شك، بعد اتهام النادي الإنجليزي بخرق اللوائح المالية للبريميرليج.

وأكدت "ديلي ميل البريطانية"، أن رابطة البريميرليج اتهمت مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية، أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم.

وأوضحت، أن التهم تتعلق بانتهاكات، اُرتكبت خلال الفترة من سبتمبر 2009، وحتى نهاية موسم 2017-2018، كما أشارت إلى أن جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي قبل بداية الموسم المقبل، إذا ثبتت إدانة السيتيزينز بارتكاب مخالفات مالية.

وتابعت: "جوارديولا سبق له الدفاع عن النادي عند إدانته من قبل اليويفا في 2020، وصدور قرار بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين".

وأضافت: "لكن جوارديولا حذر رؤساء مانشستر سيتي بأنه سيستقيل، إذا اكتشف أنهم يكذبون عليه بشأن التعاملات المالية للنادي الإنجليزي".

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي: "تفاجأ النادي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة".

وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقف مانشستر سيتي.. ومن خلال هذه الآلية، نتطلع إلى وضع نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".