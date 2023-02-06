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تحذير من ارتدادات الزلزال التركي: تستمر لأسابيع

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بغداد - ياسين صفوان - وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى العراق ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية ومصر وجورجيا واليونان.


وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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