انت الان تتابع خبر بعد اغلاق سفارتها.. ايران تطالب اذربيجان بانهاء "سوء التفاهم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كنعاني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "نهج طهران بخصوص الأحداث الأخيرة تجاه باكو هو حل سوء التفاهم"، مشيراً إلى "وجود خلافات حدثت مؤخراً بين إيران وأذربيجان بعد الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران".واكد إن "نهج إيران فيما يتعلق بأذربيجان والحوادث التي وقعت، والتغلب على هذا الحادث يقوم على أساس التعاون المشترك مع حل سوء التفاهم".

وأضاف كنعاني أن "المبدأ الذي يهمنا هو تطوير العلاقات والتعاون، وإيران تعمل في هذا الاتجاه، وللأسف قرر مسؤولو الحكومة الأذربيجانية تعليق نشاط سفارتهم في طهران".

وتابع: "سنتعامل مع قضية الهجوم على سفارة أذربيجان على أساس ضبط النفس ونأمل أن تستمر العلاقات بين البلدين"، مشيراً إلى أن إيران "تأمل أن تستمر العلاقات بين إيران وأذربيجان بالصداقة والمودة".

وهاجم مسلح إيراني يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي، السفارة الأذربيجانية في طهران ما أدى إلى مقتل مسؤول أمني آذربيجاني وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي وقت سابق، غادر السفير الأذربيجاني وجميع الموظفين الدبلوماسيين طهران إلى باكو، فيما أبقت الأخيرة قنصليتها مفتوحة بمدينة تبريز شمال غرب إيران.

وتزعم إيران أن هذا الهجوم تم "بدوافع شخصية"، لكن أذربيجان تعتبره "هجومًا إرهابيًا".

وحول هذا الموضوع قال كنعاني: "لقد قدمنا تفسيرات مستفيضة وضرورية بشأن الحادث المأساوي للهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، والحادث الذي وقع كان مأساوياً، وفي هذا الصدد نعرب عن تعازينا للسفارة الأذربيجانية وحكومة وشعب أذربيجان وخاصة الدبلوماسي الذي فقد حياته في هذا الحادث".

وفي إشارة إلى اعتقال منفذ الهجوم، قال: "لقد أجريت تحقيقات وأقوال المهاجم تشير بشكل كامل إلى أن هذا الهجوم كان بدوافع شخصية وعائلية".

