انت الان تتابع خبر الاتصالات توضح بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي للوزارة عمر عبد الرزاق في حديث لـ الخليج 365، إن "عملية حجب مواقع التواصل الاجتماعي ستكون متزامنة مع الامتحانات التمهيدية للطلبة من الساعة الرابعة فجراً وحتى الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري باستثناء يوم الجمعة".واضاف، أن "عملية الحجب تشمل المواقع المتداولة لدى المجتمع العراقي وهي الفيسبوك والانستجرام والواتساب والتليغرام وهذا الإجراء جاء بناءً على طلب وزارة التربية وبموافقة الجهات العليا".