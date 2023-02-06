انت الان تتابع خبر حملة كبرى.. الإطاحة بنحو 200 أجنبي مخالف لقانون الإقامة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "واصلت نشاطاتها النوعية، اذ تمكنت من القاء القبض على (175) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في أطراف العاصمة بغداد ضمن منطقتي بسماية والنهروان، بعد ورود معلومات عن وجودهم".وأشارت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والفوج الثالث ضمن مديرية أمن وسلامة وزارة الداخلية، فضلاً عن القوة الماسكة للأرض"، مبينة أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق القانون".