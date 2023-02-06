شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يعلن وقوع هزة أرضية ارتدادًا للزلزال الثاني الذي ضرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الإثنين، عن وقوع هزة أرضية ارتدادًا للزلزال الثاني، الذي ضرب تركيا اليوم، بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر.

المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يعلن وقوع هزة أرضية ارتدادًا للزلزال الثاني الذي ضرب تركيا

وضرب زلزال ثان قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، في نحو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد.

ووفقًا للبيانات، فإن مركز الزلزال الثاني كان على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة البستان.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، صباح الإثنين، إلى 912 قتيلا و5000 مصاب.

وأكد أردوغان أن الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939، مشيرا إلى أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وكان زلزال بقوّة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين، وأدى إلى تدمير العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقع الزلزال الساعة 4،17 (01،17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17،9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).