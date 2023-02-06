انت الان تتابع خبر شعر بها سكان العراق.. هزة أرضية ثانية "قوية" تضرب تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أن "الهزة بلغت قوتها (٧،٧) درجة وتبعد ١٠كم عن مدينة غازي في تركيا، مشيراً إلى أنه تم شعور المواطنين بها في محافظات العراق (اقليم كردستان، بغداد، الموصل وبعض المحافظات)".ولفت البيان إلى أنه "لم ترد اي معلومات عن حصول اضرار مادي او بشرية في البلاد، داعيا المواطنين الى الالتزام بالوصايا الزلزالية".

وضرب زلزال مدمّر بقوة 7,8 درجات بمقياس ريختر، وسط وجنوب وغرب تركيا، وشمال شرق سوريا، ما تسبّب بمقتل وإصابة آلاف بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.

