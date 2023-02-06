انت الان تتابع خبر موعد اعلان اسماء المتقدمين على التعيين من الاوائل وحملة الشهادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال خلال زيارة ميدانية اجراها صباح اليوم، إلى مقر مجلس الخدمة الاتحادي، للقاء رئيس المجلس محمود التميمي، أشار المندلاوي، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إلى أن "الغاية من تشكيل المجلس هو تحقيق العدالة في التعيين وتأمين فرص عمل لجميع الشباب على اساس التخصص".وجرى خلال اللقاء "بحث جملة من المحاور بينها الية تسجيل الشهادات العليا والاوائل، والتأكد من البيانات والمعايير المتبعة في اولوية التعيينات والتوزيع بين الوزارات، والتعرف على عدد المقبولين بالتعيين والمتبقين منهم".

بدوره، اشار رئيس المجلس إلى ان "أعداد المشمولين بالتقديم من الاوائل وحملة الشهادات العليا من درجة دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه يبلغ 74 الفاً، وان المجلس استقبل جميع الطلبات والاعتراضات، وقام بتحليل البيانات حسب التخصص وآليات التوزيع، وتقسيمهم على ثلاث فئات بحسب الاستحداث والعدد".

وأضاف، "إن جميع البيانات تم ادخالها لبرنامج حديث يطبق لأول مرة في البلاد ، وتم التأكد من رصانة عمله، وخلال ايام قليلة ستبدأ عملية اعلان النتائج بحسب الاولوية والتخصص".