انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد، في تغريدة تابعتها الخليج 365، "نتابع بحزن بالغ نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم".

وأضاف: "أحر التعازي لعائلاتهم ومشاعرنا مع الشعبين الصديقين بهذا الحادث المفجع، الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم والشفاء العاجل للمصابين".

