انت الان تتابع خبر النجف: تذبذب سعر الدولار يؤثّر على حركة الاسواق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حركة زوار كثيفة في مركز مدينة النجف من يراها يظن ان التسوق على أشده لكن الحقيقة ان لا مبيعات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره الكارثي بحسب أصحاب العمل.

تذبذب سعر الصرف افزع المواطنين بانعكاسه على ارتفاع أسعار السلع بشكل عام فيما يقول مراقبون ان هناك صراع محاور دولي يتسبب في خلق الازمات داخل العراق بين فترة واخرى.



مناشدات المواطنين انحصرت تحديدا في شخص رئيس الوزراء لوضع حد للتلاعب في سعر صرف الدولار، من اجل انعاش الحركة الاقتصادية واعادة الامور الى نصابها الصحيح.