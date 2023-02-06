شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة النفط السورية تعلن عن إيقاف مصفاة بانياس النفطية عن العمل لمدة 48 ساعة بسبب الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة النفط السورية عن إيقاف مصفاة بانياس النفطية عن العمل لمدة 48 ساعة، لمعالجة أضرار لحقت بالمصفاة جراء الزلزال.

وزارة النفط السورية تعلن عن إيقاف مصفاة بانياس النفطية عن العمل لمدة 48 ساعة بسبب الزلزال

وفقا لوكالة الأنباء السورية، أعلنت وزارة النفط اليوم الإثنين، إيقاف مصفاة بانياس لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وأسقط مئات القتلى والجرحى.

وفي بيان على فيسبوك، أوضحت الوزارة أنه من المتوقع عودة تشغيل المصفاة خلال 48 ساعة.

وذكرت وزارة النفط السورية أن إيقاف المصفاة جاء بعد حدوث تسرب نفطي وأضرار جراء الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية.

وقالت الوزراة - في البيان - إن الأضرار التي أصابت القطاع عبارة عن تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس وهبوط في البطانة القرميدية للأفران وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات وتصدعات في الأبنية الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة.

وأشارت إلى حصول ضرر في مباني الشركة السورية لنقل النفط في بانياس، حيث تصدعت الجدران وفصلت عن الأعمدة مع أضرار في البيوت السكنية، لافتة إلى توقف ضواغط الغاز في معمل جنوب المنطقة الوسطى وتم الكشف عليها وإعادة تشغيلها فورا.

كما كشفت عن حدوث أضرار في قواعد الخزانات الكروية للغاز في حلب، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية لدى كوادر الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتزويد جميع المحافظات بكميات إضافية من المشتقات النفطية ( بنزين – مازوت) من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام مع استعدادها للاستجابة الفورية لأية احتياجات طارئة على مدار الساعة.

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا، فجر الإثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل ودمّر العديد من المباني.

وفي سوريا قتل 237 شخصا على الأقل نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، الإثنين، عند الساعة 04،17 بالتوقيت المحلي (01،17 بتوقيت غرينتش) على عمق حوالى 17،9 كيلومترا، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.