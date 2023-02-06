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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، في حدود الساعة الـ10.30 صباحا بتوقيت غرينتش.

عاجل.. زلزال جديد يضرب تركيا

ولم ترد أنباء بعد عن سقوط ضحايا أو مصابين جراء الزلزال الذي تبع زلزالا قويا آخر ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين، وأدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص في البلدين وتدمير العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939، مشيرا إلى أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وأضاف أنه لا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لاستمرار البحث والإنقاذ.

ولفت أردوغان إلى أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.