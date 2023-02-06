شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 912 قتيلا و5000 مصاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، صباح الإثنين، إلى 912 قتيلا و5000 مصاب.

وأكد أردوغان أن الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939، مشيرا إلى أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وأضاف أنه لا يمكن التكهن بمدى ارتفاع حصيلة الوفيات نظرا لاستمرار البحث والإنقاذ، لافتا إلى أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وكان زلزال بقوّة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين، وأدى إلى تدمير العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وقع الزلزال الساعة 4،17 (01،17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17،9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).