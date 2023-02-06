«لا داعي لهلع المواطنين» .. معهد الفلك: زلزال اليوم هو الأقوى منذ 1975

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا يوجد ما يستدعي الهلع والخوف المنتشر بين المواطنين، نتيجة الزلزال الذي وقع في تركيا صباح اليوم، مؤكدًا أن المعهد يتابع خرائط الزلزال وسيفيدكم بأي مستجدات.

فيما قال الدكتور محمود الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد الفلك، بعد وقوع الهزة الأرضية بدأنا نتحرك لمعرفة المناطق التي كانت أكثر شعورًا بالهزة، ومدى الأضرار التي تم تسجيلها، ووجدنا انخفاضها كلما بعدنا عن بؤرة الزلزال.. والتي تركزت في شرق تركيا وشمال سوريا، وهي أكثر المناطق تضررًا.

أما عن توابع الهزة الأرضية فلقد انتشرت على مساحات واسعة لأن قوة الزلزال مرتفعة.

وأوضح الحديدي، أن زلزال اليوم يعد هو الأقوى منذ عام 1975 في منطقة شرق تركيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، لكشف تفاصيل الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم بجنوب تركيا وشعر به المصريون.

بسقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها

وقتل 395 شخصًا على الأقل وأصيب المئات جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا الإثنين ومركزه تركيا، متسببًا بسقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض.

في مناطق سيطرة الحكومة السورية، قتل 248 شخصًا على الأقل وأصيب 700 آخرون، وفق حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها معاون وزير الصحة أحمد ضميرية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتعلن السلطات تباعًا عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وسجلت معظم الإصابات في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط).