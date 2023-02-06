شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المجر لـ"خارجية النواب": لدينا رغبة كبيرة لزيادة الاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أندراس كوفاكس، سفير المجر لدى القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون البرلماني بين البلدين "مصر والمجر".

وأكد "درويش" أن سفير المجر أكد علي رغبة بلاده فى زيادة الاستثمارات المجرية الموجهة لمصر خاصة في منطقة قناة السويس من أجل خلق فرص عمل وبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر".

وقال كريم درويش إنه خلال لقاءات واجتماعات سابقة طلبنا من الجهات المعنية في المجر زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب المصريين، وتمت الموافقة علي هذا الطلب من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والمجر، موضحا أنه تمت الاستجابة لزيادة المنح من 115 منحة إلي 200 منحة دراسية لطلاب المصريين".