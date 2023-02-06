اخبار العالم

سفير المجر لـ"خارجية النواب": لدينا رغبة كبيرة لزيادة الاستثمارات فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المجر لـ"خارجية النواب": لدينا رغبة كبيرة لزيادة الاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أندراس كوفاكس، سفير المجر لدى القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون البرلماني بين البلدين "مصر والمجر".

 

وأكد "درويش" أن سفير المجر أكد علي رغبة بلاده فى زيادة الاستثمارات المجرية الموجهة لمصر خاصة في منطقة قناة السويس من أجل خلق فرص عمل وبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر".

 

وقال كريم درويش إنه خلال لقاءات واجتماعات سابقة طلبنا من الجهات المعنية في المجر زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب المصريين، وتمت الموافقة علي هذا الطلب من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والمجر، موضحا أنه تمت الاستجابة لزيادة المنح من 115 منحة إلي 200 منحة دراسية لطلاب المصريين".

 

 

WhatsApp Image 2023-02-06 at 12.15.40 PM

 

WhatsApp Image 2023-02-06 at 12.15.41 PM

 

WhatsApp Image 2023-02-06 at 12.15.42 PM

 

WhatsApp Image 2023-02-06 at 12.15.43 PM

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا