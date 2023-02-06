ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا

ارتفع عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 400 قتيل معظمهم في محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبلغت قوته 7.8 درجة.

وأفادت منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة رسميًا باسم الدفاع المدني السوري، بمقتل 147 شخصًا على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمالي غرب سوريا.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري أن 648 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح في حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، في حين قالت "الخوذ البيضاء" إنه تم الإبلاغ عن 340 إصابة أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.