السيسي يستقبل نظيره الكرواتي بقصر الاتحادية

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسيِ، نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش في قصر الاتحادية، وسط مراسم رسمية.

وعزف النشيد الوطني للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد استقبل أمس الأحد، رئيس جمهورية كرواتيا، بمنطقة مقابر الكروات التي تم إقامتها خلال الحرب العالمية الثانية فى بمنطقة الشط بعيون موسى بالسويس.

وأعرب رئيس دولة كرواتيا، عن سعادته لزيارة مصر، مؤكدا على الصداقة القوية مع الدولة المصرية، واهتمامها بمقابر الكروات بالسويس.

فيما رحب محافظ السويس، برئيس دولة كرواتيا وقرينته والوفد المرافق له لزيارتهم لمحافظة السويس، مؤكدا عمق الصداقة بين مصر وكرواتيا منذ فترة طويلة.