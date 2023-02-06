انت الان تتابع خبر سوريا.. الزلزال يتسبب بتوقف العمل في مصفاة نفطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاضرار التي أصابت القطاع تلخصت في "حصول تصدع في مدخنة وحدة القوى في مصفاة بانياس وهبوط في البطانة القرميدية للأفران وحصول بعض التهريب من المواد النفطية من الفلنجات وتصدعات في الأبنية الأمر الذي استدعى إيقاف المصفاة لمعالجة الأضرار والعودة للتشغيل المتوقع خلال 48 ساعة".وأشارت الوزارة إلى حصول ضرر في مباني الشركة السورية لنقل النفط في بانياس، "حيث تصدعت الجدران وفصلت عن الأعمدة مع أضرار في البيوت السكنية، لافتة إلى توقف ضواغط الغاز في معمل جنوب المنطقة الوسطى وتم الكشف عليها وإعادة تشغيلها فوراً".

كما كشفت عن حدوث أضرار في قواعد الخزانات الكروية للغاز في حلب، مؤكدة عدم تسجيل إي إصابة بشرية لدى كوادر الوزارة.

وأشارت إلى أنها قامت بتزويد جميع المحافظات بكميات إضافية من المشتقات النفطية (بنزين - مازوت) من أجل تعزيز عمليات الإنقاذ والإسعاف وإزالة الركام مع استعدادها للاستجابة الفورية لأية احتياجات طارئة على مدار الساعة.