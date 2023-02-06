انت الان تتابع خبر "راح نص عمري".. هكذا تفاعل الفنانون مع الزلزال (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كتبت الفنانة إليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصي، على تويتر، قالت فيها:"‏يا ربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لانو راح نص عمري عا هل النقزة".



بينما كتبت مايا دياب تغريدة، قالت فيها:"بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والأتراك ويا رب ما حدا يكون اتضرر.. زلزال الأقوى على لبنان منذ أكثر من 36 عاماً.. السلامة للجميع".



وقالت نادين نجم عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر:"الحمدلله على السلامة أتمنى تكونوا بخير، يا رب تحمي شعبك وتحمينا من الزلازل والهزات الأرضية ارحمنا يا رب وابعد عنا كل ما يؤذينا".



وكتبت نيكول سابا تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قالت فيها:" هزة أرضية في لبنان.. حسيتها قوية وطويلة".



كما كتبت أيضاً الفنانة دينا حايك:" من أكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال".



وكتبت الفنانة كندة علوش: صحينا على أخبار الزلزال أخبار محزنة وصور مؤلمة يارب يحمي أهلي بسوريا ولبنان ومصر والناس اللي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يارب.



وكتبت الفنانة اللبنانية يارا: ألطف بنا يارب الحمدلله على سلامة الجميع وربي يحميكم هزة أرضية طمنونا عنكم.



فيما نشرت الفنانة أحلام فيديو من مدينة حلب السورية وتأثير الهزة الأرضية وكتبت: يارب احفظهم يارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم.



وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، إلى 76 شخصاً وأصيب 440 مصاباً، فضلاً عن انهيار مئات المباني في عدد من المحافظات والولايات.