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الحكيم يطالب الحكومة بمد يد العون للدول المتأثرة من الزلزال

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعلن عن تضامننا مع المتضررين من آثار الزلزال المدمر التي تعرضت له عدد من دول المنطقة لاسيما تركيا وسوريا"، مبينا أن "الحادث خلف أعدادا كبيرة من الضحايا".

وأضاف: "أحر التعازي لحكومتي وشعبي البلدين"، داعيا الحكومة العراقية إلى "مد يد العون للشعبين الجارين".

وطالب رئيس تيار الحكمة "المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بإغاثة المتضررين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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