انت الان تتابع خبر الحكيم يطالب الحكومة بمد يد العون للدول المتأثرة من الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "نعلن عن تضامننا مع المتضررين من آثار الزلزال المدمر التي تعرضت له عدد من دول المنطقة لاسيما تركيا وسوريا"، مبينا أن "الحادث خلف أعدادا كبيرة من الضحايا".وأضاف: "أحر التعازي لحكومتي وشعبي البلدين"، داعيا الحكومة العراقية إلى "مد يد العون للشعبين الجارين".

وطالب رئيس تيار الحكمة "المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بإغاثة المتضررين".