انت الان تتابع خبر بينها الاستثمار والحرب.. جملة ملفات "هامة" يناقشها العراق مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل السومرية، "نرحب بزيارة الوفد الروسي الى بغداد"، مؤكدا أن "زيارة الوفد الروسي فرصة مهمة للاطلاع على وجهة نظر الجانب الروسي في قضايا مختلفة".

وأضاف، أن "العراق موقفه واضح من الحروب"، داعياً الى "وقف إطلاق النار للحرب الروسية – الأوكرانية".



وأشار وزير الخارجية الى، أنه "تم التطرق في مباحثاتنا الى قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية"، وفيما أكد أن "العراق تربطه علاقات تاريخية مع روسيا"، بين "لدينا تعاون مع روسيا في الجوانب الأمنية والاقتصادية".

وذكر حسين: "درسنا كيفية التعامل مع المستحقات المالية للشركات الروسية في العراق"، مؤكداً "أهمية اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا".

وتابع حديثه قائلاً: "سيكون لدينا زيارة الى واشنطن الأربعاء المقبل وسنبحث التعاون مع الشركات الروسية ".

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا ستعقد اجتماعاتها في بغداد".

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "بحثنا العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو والفرص الاستثمارية"، لافتا الى قيامه بـ"زيارة الزمالات الدراسية الى الطلبة العراقيين".

وبين لافروف، أن "المركز الرباعي التنسيقي أثبت فعاليته في القضاء على الإرهاب"، مشيرا الى أن "مناقشته الأوضاع في منطقة الخليج ونشيد بضرورة تنسيق المواقف".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "ندعم موقف العراق الداعي إلى السلام بين روسيا وأوكران"، مستدركا بالقول: " مستمرون بالتنسيق مع الجانب العراقي حول القضايا الإقليمية وخصوصا القضية الفلسطينية".