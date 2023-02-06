انت الان تتابع خبر تسابق دولي لدعم البلدان المتضررة من "كارثة الزلزال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فمن مصر وجامعة الدول العربية مرورًا بأمريكا إلى أوكرانيا، سارعت تلك البلدان وغيرها إلى تقديم يد المساعدة إلى سوريا وتركيا، لمواجهة آثار الزلزال "المدمر" الذي ضرب البلدين.

وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا.



وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية، الإثنين، إن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى 237 قتيلاً، فيما أصيب ما لا يقل عن 639 شخصًا، فيما قتل 284 شخصا على الأقل في تركيا وأصيب أكثر من 2300 شخص بجروح نتيجة أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل.

دول تعرض المساعدة

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، استعدادها لتقديم المساعدة لتركيا وسوريا لمواجهة آثار تلك "الكارثة المروعة".

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا وسوريا في ضحايا "الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري في "هذا المصاب الأليم"، مؤكدةً استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة.

إغاثة المتضررين

بدوره، دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لغوث المتضررين من كارثة زلزال سوريا.

ومن الجامعة العربية إلى أمريكا، حيث أعرب البيت الأبيض، عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن زلزال مدمر في تركيا وسوريا، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم المساعدة اللازمة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.

مراقبة التداعيات

وقال في بيان نشره البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر، مضيفًا: سنواصل مراقبة تداعيات الزلزال عن كثب بالتنسيق مع حكومة تركيا.

في السياق نفسه، أعلنت روسيا عن استعدادها لإرسال طائرتين محملتين برجال الإنقاذ، للمساهمة في مواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر اليوم.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لسوريا وتركيا للتعامل مع تداعيات الزلزال.