إعلان الطوارئ «تسجيل 18 هزة ارتدادية للزلزال» .. تركيا تستغيث بالمجتمع الدولي .. الوفيات وصلت لـ «284 قتيلا»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا.

قال نائب الرئيس التركي إن عدد المباني التي انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.

قال نائب الرئيس التركي إن عدد المباني التي انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.

لمنطقة نشطة زلزاليا

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنطقة التى حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هى تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،"إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30 .18 كم.