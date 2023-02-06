انت الان تتابع خبر انهيار قلعة غازي عنتاب التاريخية جراء الزلزال (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت صحيفة "بوستا" أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت".

ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.4 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي 76 شخصا في 7 مقاطعات، فيما أصيب 440، وتم الإبلاغ عن الأضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر المواطنون بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.

