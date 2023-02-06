انت الان تتابع خبر أدهم نابلسي يستقبل مولودته الأولى (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر أدهم صورة وهو يمسك يد ماسة حديثة الولادة، وعلق عليها، "الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم، الحمدلله الّذي بنعمته تتمّ الصّالحات، الحمد لله على جميل ما أعطى وعظيم ما وهب، اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة".

وأضاف، "اللهم اجعلها قرة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً، اللهمّ لك الحمد والشّكر".



وكان أدهم نابلسي قد شارك لورنس المنسي فرحته بحضوره جاهته منذ يومين، كما تواجد وسام قطب، شريف الزعبي، عمر زوربا، يزن النوباني، يحيى صويص، نجم السلمان، فواز ابو ربيعة، وغيرهم من المشاهير.