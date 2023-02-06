انت الان تتابع خبر فنان مصري يروي أصعب اللحظات التي عاشها اثناء الهزة الأرضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب شتا في تغريدة عبر "تويتر": "قمت من النوم افتكرت أني دايخ وانا قاعد في الفندق اكتشفت بعد ثواني ان الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز جامد والتليفون والأجهزة بتتحرك طلعت البلكونة لقيت المبني بيتمرجح يمين وشمال استشهدت وطلعت وكلمت صحبي كان نايم صحيته وجريت على الاسانسير ونزلت لقيت الناس وقفه تحت".وأضاف: "وواقفين في الشارع حالا.. ربنا يستر.. الكلام ده في لبنان".وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات، فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقد شعر بارتداداته القوية الناس في لبنان وسوريا وقبرص.

