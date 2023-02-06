شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد إلى 237 وفاة، بالإضافة إلى 639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

من جانبه، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة.

وفقًا لوكالة الأنباء السورية، جرى رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في جميع المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تنقل الإصابات إلى المستشفيات.

وأكد الدفاع المدني السوري أن العديد من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد صباح الإثنين، ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.