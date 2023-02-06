شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات زلزال تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت إدارة مدينة عثمانية التركية، الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص عقب انهيار أبنية بسبب الزلزال.

وقبل قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش.

وحول آخر المستجدات، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش تجاوزت شدتها 6 درجات وكان أكبرها بقوة 6.6 درجات.

وزير الداخلية التركي أكد أن الأولوية الآن الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض وندعو المواطنين إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة.