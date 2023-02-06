شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 7.7 يضرب مصر دون خسائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد دون وقوع خسائر.

يأتي ذلك بالتوازي مع زلزال بلغت قوته 7.4 درجات ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وكذلك مع إعلان المركز الوطني السوري للزلازل، الإثنين، أن 4 هزات بقوة ٥ درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة اسكندرون.

كما أعلنت لبنان عن هزة أرضية شعر بها سكان البلاد، حسب المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء.