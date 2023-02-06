شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش اقتراحا بشأن تحويل الطائرات المكهنة لمطاعم سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية، وكذلك خطة الوزارة فى ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التى أعلنت عنها لترشيد الكهرباء فى المبانى والمرافق الحكومية.

كما يشمل الاقتراح برغبة دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران واستئناف العمل بمشروع إنشاء إيربورت سيتى بمحيط مطار القاهرة الدولى.

وتعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اجتماعين لها الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب علاء مصطفى بشأن إنشاء مرصد الخدمات الرقمية الحكومية.

كما يناقش الاجتماع الثانى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية.