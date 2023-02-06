شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة الشيوخ" تناقش استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول السلع الاستراتيجية واستعدادات الوزارة لشهر رمضان على أن يحضر الاجتماع ممثلى الحكومة. فى سياق متصل، تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، لمناقشة دراسة مقدمة من النائب عمرو عزت حجاج بعنوان "سوق الكربون - ضريبة الكربون"، وذلك بحضور ممثلى الحكومة. كما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى مناقشة دراسة تحت عنوان ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى. فى نفس السياق تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها لمناقشة موضوع تيسير اجراءات التقاضي.