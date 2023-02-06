شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يصدم مسئولي البلوز ويستقر على الرحيل.. تفاصيل مفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الإنجليزي ماسون ماونت، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، يرفض تجديد تعاقده مع الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد أن فشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين بسبب خلافات على المقابل المادي.

وأضافت التقارير أن اللاعب أتخذ قراره بعدم التجديد بشكل نهائي وأغلق كل مفاوضات التجديد مع الفريق اللندني، ومن ثم فإن رحيل اللاعب فى الصيف المقبل أصبح واردًا بشدة خلال المرحلة القادمة.

حيث ينتهي عقد ماونت مع تشيلسي فى صيف 2024، الشئ الذي سيمهد لرحيله نهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيل اللاعب بشكل مجاني عن الفريق بعد موسمًا واحدًا من الوقت الحالي.



تشيلسي يغلق مفاوضاته مع اللاعب

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي البلوز قد أغلقوا باب التفاوض مع اللاعب بشكل نهائي فى الفترة الحالية، فى إنتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تفاصيل بشأن اللاعب.



عروض اللاعب تجبره على الرحيل

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء تعنت اللاعب بشكل أو بآخر فى تجديد تعاقده مع الفريق، هو إمتلاكه العديد من العروض الآخري، التى قد تدفعه للرحيل بنهاية للموسم الجاري.