انت الان تتابع خبر الأقوى منذ 1995.. مقتل 138 وإصابة 640 شخصاً بزلازل تركيا وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبينما جاء الزلزال عنيفا في كل من تركيا وسوريا وأوقع قتلى وجرحى ودمرت العديد من المباني كان في مصر ولبنان أقل تأثيرا حيث لم تقع أي خسائر.

زلزال تركيا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.



ووفق معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت إلى أنه في الساعة 04:26، حدثت توابع بلغت قوتها 6.4 درجة في غازي عنتاب.

من جهته، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 7.9 درجة هز وسط تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

بدوره، قال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن زلزالا بقوة 7,8 درجات ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب الاثنين.

وأضاف: "وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم".

ووفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية فإن الزلزال تسبب في مقتل 76 شخصا وإصابة 440 آخرين حتى الساعة 5:05 ت.غ.

زلزال سوريا

قال المركز الوطني السوري للزلازل، الإثنين، إن 4 هزات بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة اسكندرون.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن هزة أرضية شديدة شعر بها سكان دمشق واللاذقية ومناطق أخرى في البلاد.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل الدكتور رائد أحمد أن سوريا تأثرت بالزلزال الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثرا المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أي منذ عام ١٩٩٥، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الزلزالي ستكون مستمرة، ولكنها بهزات أضعف تأثيراً وضمن حدود ال (٥) درجات.

ووفق وكالة الأنباء السورية فإن الزلزال تسبب في مقتل 62 شخصا على الأقل، فضلا عن انهيار أبنية شمال البلاد.

زلزال مصر

قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد دون وقوع خسائر.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح كانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2023/2/6

وقت الحدوث: 03:17:38 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة: 7.7 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 37.13 شمالا

خط الطول: 18.30 شرقا

زلزال لبنان

من جهته، أعلن المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء عن هزة أرضية شعر بها سكان البلاد خلّفت أضراراً مادية في بعض المحال والمنازل.